У сукні з оголеним плечем: Іванка Трамп із чоловіком сходила на музичний фестиваль

43-річна донька обраного президента США культурно провела день з коханим чоловіком.
Іванка Трамп разом із чоловіком Джаредом Кушнером відвідала відкриття музичного фестивалю "The Nova Music Festival Exhibition: October 7th 06:29 AM – The Moment Music Stood Still", яке відбулося у Північному Маямі, штат Флорида.
На заході вона постала у темно-синій сукні міді з розрізом, без рукавів та одним оголеним плечем.
Вбрання Трамп доповнила замшевими туфлями в тон і чорним клатчем, прикрашеним стразами. У неї було розпущене волосся, макіяж з пишними віями, молочний манікюр, лаконічні сережки у вухах, золотий делікатний браслет на зап'ясті і каблучка з великим діамантом на руці.
Джаред був одягнений темно-синій светр, білу футболку і чорні штани, які скомбінував з білими кросівками.
Нагадаємо, Іванка Трамп з донькою Арабеллою сходила на балет.
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