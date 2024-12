У сукні з оголеним плечем: Іванка Трамп із чоловіком сходила на музичний фестиваль

Іванка Трамп разом із чоловіком Джаредом Кушнером відвідала відкриття музичного фестивалю "The Nova Music Festival Exhibition: October 7th 06:29 AM – The Moment Music Stood Still", яке відбулося у Північному Маямі, штат Флорида.

На заході вона постала у темно-синій сукні міді з розрізом, без рукавів та одним оголеним плечем.

Іванка Трамп і Джаред Кушнер / Фото: Associated Press

Вбрання Трамп доповнила замшевими туфлями в тон і чорним клатчем, прикрашеним стразами. У неї було розпущене волосся, макіяж з пишними віями, молочний манікюр, лаконічні сережки у вухах, золотий делікатний браслет на зап'ясті і каблучка з великим діамантом на руці.

Джаред був одягнений темно-синій светр, білу футболку і чорні штани, які скомбінував з білими кросівками.

Нагадаємо, Іванка Трамп з донькою Арабеллою сходила на балет.

