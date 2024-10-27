У сукні з оголеним плечем: розкішний вечірній вихід королеви Летиції

Члени іспанської королівської родини відвідали церемонію вручення премій принцеси Астурійської в театрі Кампоамор в Ов'єдо.
Королева Софія, король Філіп VI, його дружина королева Летиція та двоє дочок відвідали щорічну церемонію "Princesa De Asturias" 2024 року.
Королева Летиція з'явилася на церемонії в розкішній чорній сукні з одним оголеним плечем і рюшами на грудях від Carolina Herrera, яка бездоганно сиділа на її фігурі і яку вона поєднувала з чорним прямокутним алтасним клатчем і лакованими туфлями-слінгбеками на невисоких підборах.
Летиція зробила укладання і насичений вечірній макіяж, одягла сережки-висячки з чорними діамантами швейцарського бренду Grisogono та свою улюблену золоту каблучку Coreterno.
Король Філіпп VI з'явився на церемонії в темно-синьому костюмі, білій сорочці і синій краватці в принт. Спадкоємиця іспанського трону принцеса Леонор одягла синій штанний костюм-трійку та чорні шкіряні човники на невисоких підборах, а її сестра Софія була у чорному топі та широких штанях, а також золотистому подовженому блейзері.
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Напередодні заходу члени королівської родини відвідали концерт, який відбувся перед церемонією вручення премії.
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