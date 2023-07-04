У сукні з оголеними плечима: принцеса Марія-Олімпія на модному показі

У столиці Франції стартував Тиждень моди. Дім Christian Dior учора презентував свою нову кутюрну колекцію.
Подивитися на новинки із Christian Dior Haute Couture Fall/Winter 2023/2024 приїхало багато знаменитостей, серед них була і грецька принцеса, прихильниця Модного дому – Марія-Олімпія. Та сама з якою принцу Гаррі приписували колись роман.
26-річна світська левиця обрала приголомшливу білу сукню з відкритими плечима та об'ємними рукавами для показу на Тижні моди в Парижі, підкресливши талію широким шкіряним поясом чорного кольору із золотою пряжкою.
У руках Марія-Олімпія тримала мінісумку Christian Dior вартістю близько 2800 доларів. А ось яке взуття підібрала дівчина до образу, не було видно через довжину її сукні.
Принцеса зробила мінімалістичний макіяж, підкресливши блідо-рожевою помадою губи і зробивши чорні стрілки на повіках. Біляве волосся просто розчесала за проділом і відмовилася від прикрас.
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