У сукні з оголеними плечима: принцеса Марія-Олімпія на модному показі

Подивитися на новинки із Christian Dior Haute Couture Fall/Winter 2023/2024 приїхало багато знаменитостей, серед них була і грецька принцеса, прихильниця Модного дому – Марія-Олімпія. Та сама з якою принцу Гаррі приписували колись роман.

26-річна світська левиця обрала приголомшливу білу сукню з відкритими плечима та об'ємними рукавами для показу на Тижні моди в Парижі, підкресливши талію широким шкіряним поясом чорного кольору із золотою пряжкою.

У руках Марія-Олімпія тримала мінісумку Christian Dior вартістю близько 2800 доларів. А ось яке взуття підібрала дівчина до образу, не було видно через довжину її сукні.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

Принцеса зробила мінімалістичний макіяж, підкресливши блідо-рожевою помадою губи і зробивши чорні стрілки на повіках. Біляве волосся просто розчесала за проділом і відмовилася від прикрас.

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