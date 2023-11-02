У сукні з оголеними плечима та тіарі: образ принцеси Діани з одного з урочистих прийомів

Цього дня далекого 1987 року принцеса Діана та принц Чарльз здійснили поїздку до Німеччини.

Нам трапилося це архівне фото, на якому принцеса Уельська заскочена у вечірній сукні відомій, як "Сукня Траволта" з відкритими плечима та відвертим декольте, у неї вечірнє укладання, на голові виблискувала діамантова тіара, у вухах сережки-кліпси, а на шиї кольє.

Джон Траволта і принцеса Діана / Фото: Associated Press

Це був вечірній прийом, влаштований президентом Західної Німеччини Ріхардом фон Вайцзеккером на честь гостей британської королівської родини у Godesberg Redoute у Бонні. В той день принц і принцеса Уельські здійснювали офіційний візит до країни.

Принцеса Діана / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми згадували, що їла на сніданок принцеса Діана.

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