У сукні з оголеною спиною: королева Летиція в ефектному луці відвідала театр

Король і королева Іспанії були присутні на відкритті нового театрального сезону в Королівському театрі в Мадриді.

50-річна королева Летиція та її чоловік, 54-річний король Філіп VI, відвідали прем'єру опери "Аїда". Королева викликала фурор на публіці, з'явившись перед камерами у синій сукні міді з оголеною спиною.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Летиція одягла сукню від іспанського бренду Miphai, яка описується як "темно-синя вечірня сукня з крепу", її вартість складає лише 196 доларів.

Сукня міді з рукавами три чверті ідеально сиділа на фігурі королеви Летиції та, схоже, це новинка у її гардеробі.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Свій вечірній образ Її Величність доповнила клатчем у відтінку металік та туфлями-човниками в тон від Magrit, ефектними сережками з великими двоколірними каменями краплеподібної форми, а також зробила вечірню зачіску та насичений вечірній макіяж. Також Летиція одягла свою культову каблучку Karen Hallam – це, нагадаємо, подарунок від її дочок, який вона носить, не знімаючи.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Король Філіп VI теж мав прекрасний вигляд. Він одягнув темний костюм у смужку, білу сорочку та бордову краватку в цятку.

Минулого свого виходу королівське подружжя відвідувало книжковий ярмарок під час візиту до Німеччини. Там Летиція сяяла у молочній блузці та спідниці-олівці.

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