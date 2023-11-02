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У сукні з павичами і в незвичайному взутті: королева Камілла в Кенії

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У сукні з павичами і в незвичайному взутті: королева Камілла в Кенії

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла продемонструвала несподіваний образ під час візиту до Кенії.

Вчора королівське подружжя відвідало притулок для слонів Sheldrick на околиці Найробі. Там Камілла навіть погодувала слона молоком, а фотографи зняли цей момент на згадку.

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press
Королева Камілла та король Чарльз / Фото: Associated Press

76-річна королева цього дня одягла дуже незвичайне вбрання. На ній була сукня довжини міді з бавовни з принтом слона та павича від Fiona Clare, а на ногах коричневі шкіряні чоботи на шнурівці. Незвичайно бачити королеву в такому взутті, адже зазвичай вона з'являється на публіці в туфлях на підборах чи високих чоботях.

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press
Королева Камілла та король Чарльз / Фото: Associated Press
Королева Камілла / © Associated Press
Королева Камілла / Фото: Associated Press

У королеви на зап'ясті був її традиційний браслет від Van Cleef & Arpels, кілька інших золотих браслетів та підвіски на шиї, а також ідеальне укладання та макіяж.

Королева Камілла / © Associated Press
Королева Камілла / Фото: Associated Press

Також раніше ми розповідали про те, що в перший день свого візиту до країни королева Камілла з'явилася на публіці в білій сукні та з улюбленою брошкою королеви Єлизавети II.

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Дата публікації
Перегляди
1230
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