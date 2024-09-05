У сукні з павичевим пір'ям: королева Камілла на прийомі в Сент-Джеймському палаці

Королева Камілла відвідала прийом на честь 70-річчя Book Aid International, організації, покровителькою якої вона є.
Організація Book Aid International допомагає створювати бібліотеки в Африці та в усьому світі. Захід відбувся у Сент-Джеймському палаці в Лондоні. Камілла є покровителькою благодійної організації від 2022 року та створила власний онлайн-книжковий клуб під час пандемії 2021 року.
Від моменту свого заснування 1954 року організація Book Aid International відправила понад 37 мільйонів книжок до шкіл, бібліотек, в'язниць та таборів біженців по всьому світу.
Виступаючи перед публікою, королева розповіла про радість, яку читання може дати дітям та змінам, які відчули на собі люди, які почали читати книжки. Нещодавно вона говорила, що любить читати кнжки і може дозволити собі насолодитися цим процесом на повну лише у відпустці, яку проводила з Чарльзом у шотландському Балморалі.
"Я насправді не очікувала, що виступатиму сьогодні ввечері. Мені більше нічого сказати, окрім як величезне дякую всім вам, хто підтримує Book Aid. Під час своїх подорожей я відвідала чимало країн і була в бібліотеках, які отримували книжкову допомогу, і я бачила радість на обличчях дітей, коли вони отримували ці книжки. Це заслуга Book Aid і всіх вас тут, хто зробив це можливим.
На захід королева приїхала в зеленій сукні-сорочці Liberty London, прикрашеній павичевим пір'ям, у неї на шиї був золотий ланцюжок з підвіскою від Kiki McDonough Apollo з блакитним топазом з жовтого золота і підвіскою з ініціалами її онуків, а також вона одягла браслет Van Cleef and Arpels та новий синій браслет-нитку, котрий не носила раніше. Камілла зробила зачіску та макіяж.
Нагадаємо, під час минулого візиту до онкологічного центру Дайсона в Баті королева прокоментувала стан здоров'я її чоловіка короля Чарльза.
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