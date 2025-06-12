У сукні з павичевим принтом: королева Камілла сходила на жіночу книжкову премію

Королева Камілла / © Associated Press

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Її Величність приїхала, щоб відсвяткувати 30-річчя Жіночої премії у галузі художньої літератури, а її візит не був анонсований палацом заздалегідь.

Камілла приєдналася до номінованих авторів та колишніх переможців на відкритому майданчику.

Королева Камілла / © Associated Press

Виступаючи з промовою Її Величність заявила, що заснування єдиної жіночої премії 1995 року започаткувало колосальні зміни.

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«Через три десятиліття ваші досягнення вражають. Автори-початківці отримали користь з мудрості тих, хто пройшов тим самим шляхом. Кар’єра почалася, бестселери розлітаються з полиць до рук і сердець публіки, і щороку ви роздаєте 3000 книжок нужденним», — сказала Камілла.

Королева Камілла / © Associated Press

Поговоривши з кожним із фіналістів, вона сказала: «Удачі вам усім, я думатиму про вас», а потім вирушила на зустріч із шістьма авторами, які увійшли до шорт-листу жіночої премії в галузі документальної літератури, пише express.co.uk.

Королева Камілла / © Associated Press

На захід королева приїхала в зеленій сукні-сорочці Liberty London, прикрашеній павичевим пір’ям і взута в яскраві сині туфлі на підборах. У неї на шиї був золотий ланцюжок з підвіскою з ініціалами її онуків, а також вона одягнула улюблений браслет Van Cleef and Arpels та ще кілька браслетів на зап’ястя, і сережки з бірюзою. Зробила макіяж та свою фірмову зачіску.

Королева Камілла / © Associated Press

Нагадаємо, нещодавно королева Камілла відвідала абатство Гексем в Англії, куди приїхала у блакитному костюмі пастельного кольору від Bruce Oldfield.

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