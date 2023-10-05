У сукні з паєтками: королева Максима у гарному луку приїхала на церемонію

Король та королева Нідерландів були присутні на світській церемонії в Гаазі.

Королева Максима виступила на церемонії вручення щорічної премії Orange Fund, яка називається Apples of Orange. Премія присуджується за визначні соціальні ініціативи.

Королева приїхала на світський захід у бежевій сукні з розсипом паєток від Natan Couture, одягла сережки Steltman Jewelry & Atelier з діамантами та куніцитами, кілька дорогоцінних браслетів на зап'ястя та велику каблучку з каменем. У королеви був макіяж з акцентом на очі, а волосся зібране в низький пучок.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Король Віллем-Олександр був у чорному костюмі, білій сорочці та з помаранчевою краваткою з принтом коней.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше королева Максима взяла участь у конференції FMO "Майбутнє фінансів" як спеціальний захисник генерального секретаря ООН з інклюзивного фінансування розвитку, куди приїхала у сукні міді з твіла з принтом від Maison Valentino.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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