У сукні з паєтками та діамантовій тіарі: кронпринцеса Вікторія на банкеті

Спадкова принцеса Швеції Вікторія та її чоловік кронпринц Даніель відвідали урочистий бенкет у Стокгольмському королівському палаці.
Він був організований королем Швеції Карлом Густавом та королевою Сільвією на честь дводенного державного візиту короля Данії Фредеріка X та королеви Мері.
Майбутня королева Швеції носила вечірню сукню без рукавів від Christer Lindarw, розшиту паєтками та дрібним камінням. Лук Вікторія доповнила клатчем Gucci, кількома браслетами на зап'ясті з діамантами та Алмазною тіарою Коннахта. Кронпринцеса зібрала волосся у низький пучок і зробила класичний макіяж на обличчі. Її чоловік кронпринц Даніель був у військовій формі, як і інші гості чоловіки.
Банкет відвідав також брат Вікторії – принц Карл Філіп зі своєю красунею-дружиною принцесою Софією. Вона теж мала чудовий вигляд в сукні з пишним подолом і у своїй весільній тіарі.
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