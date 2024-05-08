У сукні з паєтками та діамантовій тіарі: кронпринцеса Вікторія на банкеті

Спадкова принцеса Швеції Вікторія та її чоловік кронпринц Даніель відвідали урочистий бенкет у Стокгольмському королівському палаці.

Він був організований королем Швеції Карлом Густавом та королевою Сільвією на честь дводенного державного візиту короля Данії Фредеріка X та королеви Мері.

Майбутня королева Швеції носила вечірню сукню без рукавів від Christer Lindarw, розшиту паєтками та дрібним камінням. Лук Вікторія доповнила клатчем Gucci, кількома браслетами на зап'ясті з діамантами та Алмазною тіарою Коннахта. Кронпринцеса зібрала волосся у низький пучок і зробила класичний макіяж на обличчі. Її чоловік кронпринц Даніель був у військовій формі, як і інші гості чоловіки.

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / Фото: Getty Images

Банкет відвідав також брат Вікторії – принц Карл Філіп зі своєю красунею-дружиною принцесою Софією. Вона теж мала чудовий вигляд в сукні з пишним подолом і у своїй весільній тіарі.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп / Фото: Getty Images

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