У сукні з паєтками та в рубінових сережках: княгиня Шарлін викликала фурор вечірнім образом

Вчора увечері князь Альбер II та княгиня Шарлін відвідали урочистий концерт, присвячений Національному дню Монако.
На урочистості 45-річна Шарлін з'явилася у вечірній сукні бордового кольору, розшитій паєтками від DidierAngelo, вона була з круглим вирізом, довгими рукавами та невеликим шлейфом, до неї княгиня підібрала туфлі-човники до тону та клатч відтінку металік.
Її Високість завершила образ вечірнім макіяжем з яскравою помадою на губах, одягла сережки з рубінами та діамантами від Cartier і зробила манікюр до тону вбрання.
Її чоловік князь Альбер II був у військовій формі та з білою краваткою-метеликом.
Вдень княжа пара разом із двома дітьми – принцом Жаком, який відверто сумував і принцесою Габріеллою, відвідали службу на честь Національного дня Монако та, згідно з традицією, вітали підданих з балкона. Для денного виходу Шарлін також обрала пальто у червоно-бордових відтінках від DidierAngelo, замшеві чоботи від Manolo Blahnik, одягла капелюх від Stephen Jones та розкішні сережки Graff з рубінами та діамантами.
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