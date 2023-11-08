У сукні з паєтками та вирізом на декольте: королева Летиція захопила своєю фігурою

Королева Летиція та король Філіп VI вчора провели дуже насичений день у Данії.
Вдень королева разом із кронпринцесою Мері відвідали будівництво нової лікарні Марії Єлизавети для дітей, підлітків та майбутніх сімей у Копенгагені.
А ввечері вже в компанії королеви Данії Маргрете II та спадкової пари прибули на виставку Гоакіна Сорольї "Світло в русі" та відвідали вечерю в музеї Гліптотекет, яку іспанські монархи за традицією влаштували для своїх данських колег.
Для цього дня королева Летиція обрала чорну сукню міді з паєтками та не глибоким V-подібним декольте від данського бренду Rotate. Вона була у туфлях-слінгбеках від Manolo Blahnik, а в руках тримала чорний атласний клатч Lambertson Truex. Її Величність розпустила довге волосся і накрутила його красивими кучерями і зробила насичений макіяж.
З прикрас на королеві були великі квіткові сережки, схоже, з діамантами та каблучка Coreterno, яку Летиція носить на вказівному пальці. Її чоловік король Філіп VI також був у чорному костюмі.
Читайте також: