У сукні з паєтками та вирізом на декольте: королева Летиція захопила своєю фігурою

Королева Летиція та король Філіп VI вчора провели дуже насичений день у Данії.

Вдень королева разом із кронпринцесою Мері відвідали будівництво нової лікарні Марії Єлизавети для дітей, підлітків та майбутніх сімей у Копенгагені.

А ввечері вже в компанії королеви Данії Маргрете II та спадкової пари прибули на виставку Гоакіна Сорольї "Світло в русі" та відвідали вечерю в музеї Гліптотекет, яку іспанські монархи за традицією влаштували для своїх данських колег.

Королева Летиція та королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Для цього дня королева Летиція обрала чорну сукню міді з паєтками та не глибоким V-подібним декольте від данського бренду Rotate. Вона була у туфлях-слінгбеках від Manolo Blahnik, а в руках тримала чорний атласний клатч Lambertson Truex. Її Величність розпустила довге волосся і накрутила його красивими кучерями і зробила насичений макіяж.

Корольова Летиція / Фото: Getty Images

З прикрас на королеві були великі квіткові сережки, схоже, з діамантами та каблучка Coreterno, яку Летиція носить на вказівному пальці. Її чоловік король Філіп VI також був у чорному костюмі.

Королева Летиція та король Філіп VI з королевою Маргрете II та спадковою парою Данії / Фото: Getty Images

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