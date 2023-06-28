У сукні з паєтками та з квіткою на голові: незвичайний образ королеви Максими

Ця організація надає кредити та пропонує коучинг початківцям малим та середнім підприємствам.

Для нового виходу у світ королева обрала золотисту сукню, розшиту паєтками, підібравши до неї туфлі, головний убір з великою квіткою та сумку зі зміїної шкіри.

Образ Її Величність доповнила кількома браслетами з дорогоцінним камінням, сережками з кольоровим камінням, каблучкою на пальці та світлим манікюром. Макіяж на її обличчі також був максимально в природних тонах, а волосся зібране в пучок.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Максима мала чудовий вигляд, багато усміхалася, спілкувалася із публікою. І навіть дозволила деяким людям торкнутися її обличчя, широко при цьому сміючись.

Нагадаємо, нещодавно королівська особа виходила у світ у сукні з драпуванням на стегнах і капелюсі-таблетці. Кожен її образ – насолода для очей. Максима завжди дуже цікаво підбирає вбрання та аксесуари до нього, щоб зробити свій образ завершеним.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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