У сукні з паєтками та з вечірнім макіяжем: королева Летиція з чоловіком сходила на концерт

Король Філіп VI та його дружина королева Летиція, якій 15 вересня виповнилося 50 років, побували на концерті в Мадриді, організованому з нагоди 50-річчя дослідження раку Іспанської асоціації боротьби з раком (AECC)

Іспанський національний оркестр та хор влаштував незвичайний концерт.

Королева Летиція була одягнена в сукню довжини до колін, що переливалася стразами і паєтками, яке гармонійно поєднувалася з синіми замшевими туфлями-човниками на підборах і клатчем в тон.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Волосся королеви було зібрано в низький хвіст, на обличчі був досить насичений макіяж, а у вухах виблискували сережки-цвяшки з діамантами.

Король Філіп VI був у сірому костюмі в смужку, білій сорочці та синій краватці в цятку, а взутий у чорні туфлі.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королівське подружжя перебувало у гарному настрої і багато усміхалося, коли вітало публіку.

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