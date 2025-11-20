- Дата публікації
У сукні з паєтками та прикрасі, яку не носила 14 років: княгиня Шарлін відвідала галаконцерт
Княгиня Шарлін та князь Альбер II відвідали галаконцерт на честь Національного дня Монако.
Після вчорашніх урочистостей частина сім’ї знову зібралася на концерті на честь Національного дня. На концерт Шарлін приїхала в сукні Armani Prive кремового кольору з розсипом дрібного каміння та невеликим шлейфом і доповнила її діамантовою тіарою Lorenz Baumer, вигулявши її вперше за 14 років.
Цю тіару Шарлін носила після весільної церемонії в липні 2011 року. Свій вечірній образ княгиня доповнила мініатюрними діамантовими сережками, гарною зачіскою, легким макіяжем очей зі стрілками та червоним блиском на губах. Вона також одягла стрічку ордена Святого Карла, найвищої нагороди князівства.
Нагадаємо, на урочистому святкуванні Національного дня Шарлін сяяла у молочно-білому штанному костюмі з одним ґудзиком на жакеті, а під жакетом у неї була біла блузка з бантом, а взула молочні гостроносі туфлі на підборах. Захід також відвідали двоє дітей княжої пари — принц Жак та принцеса Габріелла.