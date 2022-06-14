У сукні з перфорацією і українським прапором: спікерка Палати представників США на зустрічі з Трюдо

Ненсі Пелосі підтримує Україну і часто ходить зі значком українського прапора на одязі.
Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі під час саміту Америк зустрілася з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо у Лос-Анджелесі. Вони потиснули одне одному руки і це зазнімкували фотографи.
Пані Пелосі, як завжди, мала прекрасний вигляд. На ній була блакитна сукня з перфорацією на прихованих ґудзиках.
До її коміра політикиня прикріпила два значки у вигляді американського і українського прапорів.
Аутфіт Ненсі доповнила акуратним укладанням, макіяжем з бордовою помадою і елегантними сережками та намистом.
Трюдо був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і темну краватку.
Раніше спікерка з'являлася на роботі із синьо-жовтим браслетом на руці.
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