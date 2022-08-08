У сукні з перфорацією та з новими прикрасами: ефектний образ 82-річної Ненсі Пелосі

Політикиня у гарному аутфіті відвідала Японію.
Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі завершила своє азійське турне робочим візитом до Японії. Там вона відвідала пленарне засідання нижньої палати в Токіо, а також виступила на пресконференції у посольстві США в Токіо.
Пелосі була одягнена в улюблену блакитну сукню-сорочку міді з перфорацією. До вбрання вона прикріпила два значки у вигляді американського і японського прапорів. На обличчі у неї була блакитна захисна маска.
Аутфіт спікерка доповнила новими екстравагантними прикрасами – золотими сережками з камінням та намистом.
Акуратне укладання і макіяж із акцентом на губах завершили яскравий образ Ненсі.
Нагадаємо, спікерка у межах свого азійського турне відвідала Сеул. Там вона продемонструвала діловий лук у фіолетовому костюмі, який складався із приталеного жакета і прямих штанів, та в білому топі. Вбрання вона скомбінувала із замшевими туфлями-човниками.
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