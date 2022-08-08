У сукні з перфорацією та з новими прикрасами: ефектний образ 82-річної Ненсі Пелосі

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі завершила своє азійське турне робочим візитом до Японії. Там вона відвідала пленарне засідання нижньої палати в Токіо, а також виступила на пресконференції у посольстві США в Токіо.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Пелосі була одягнена в улюблену блакитну сукню-сорочку міді з перфорацією. До вбрання вона прикріпила два значки у вигляді американського і японського прапорів. На обличчі у неї була блакитна захисна маска.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Аутфіт спікерка доповнила новими екстравагантними прикрасами – золотими сережками з камінням та намистом.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Акуратне укладання і макіяж із акцентом на губах завершили яскравий образ Ненсі.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, спікерка у межах свого азійського турне відвідала Сеул. Там вона продемонструвала діловий лук у фіолетовому костюмі, який складався із приталеного жакета і прямих штанів, та в білому топі. Вбрання вона скомбінувала із замшевими туфлями-човниками.

Читайте також: