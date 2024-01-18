У сукні з перлинними ґудзиками: принцеса Беатріс приїхала на форум до Давосу

Її Високість була заскочена у Конгрес-центрі у другий день Всесвітнього економічного форуму, що триває у Швейцарії. Щорічна давоська зустріч політичних лідерів, топменеджерів та знаменитостей відбудеться з 15 до 19 січня. З якою метою туди приїхала Беатріс, не повідомляється.

Прицнеса була у парці Loropiana, під якою була сукня ME+EM із великими перлинними ґудзиками. Волосся Беатріс було розпущене, а на обличчі дуже легкий денний макіяж. На пальцях виблискувало кілька каблучок. Чи поїхав із нею чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці до Давосу, не повідомляється.

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно він опублікував у своєму Instagram рідкісні кадри з коханою дружиною. Пара була зазнімкована на танцполі під час вечірки з нагоди святкування нового року.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Instagram Эдоардо Мапеллі-Моцці

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