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У сукні з пікантним декольте і квітковими аплікаціями: прессекретарка Байдена продемонструвала чарівний образ

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У сукні з пікантним декольте і квітковими аплікаціями: прессекретарка Байдена продемонструвала чарівний образ

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін Жан-П’єр має чудове почуття стилю.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр відвідала державну вечерю у Білому домі, організовану на честь офіційного візиту прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді до Вашингтона.

Там Карін з'явилася у чарівному вечірньому образі. На ній була довга сукня кольору морської хвилі, яка мала пікантне декольте і була прикрашена тонким ремінцем і квітковими аплікаціями на спідниці. аутфіт вона доповнила масивними золотистими сережками.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

А на черговому брифінгу перед журналістами Жан-П’єр постала у рожевій обтислій сукні, з перлинним намистом, сережками-пусетами і новою зачіскою.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press
Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press
Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
478
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