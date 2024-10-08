У сукні з пікантним декольте: леді Вікторія Герві на вечірці у Лондоні

На паті модель і колишня it girl приїхала у шовковій оливковій сукні-халаті, яка була приспущена на декольте та з капюшоном на голові. У Герві виднівся чорний мереживний бюстгальтер, а взута вона була в чорні гостроносі чоботи зі шкіри на підборах.

Вікторія розпустила волосся і зробила укладання легкими хвилями, виразний макіяж очей і підкреслила губи ніжно-рожевим блиском.

Леді Вікторія Герві / Фото: Getty Images

Британська аристократка любить виходити у світське суспільство в екстравагантних аутфітах та привертати увагу публіки та фотографів. Цього разу їй також це вдалося.

Нагадаємо, минулого разу ми бачили її ще у червні, коли Вікторія відвідувала королівські перегони в Аскоті, куди прилетіла вертольотом.

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