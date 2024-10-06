У сукні з пікантним декольте: Меган Маркл з'явилася на гала-вечорі у вбранні, яке вже носила

Меган Маркл з'явилася на гала-вечорі у Лос-Анджелесі у вбранні, в якому раніше вже виходила на публіку.
Герцогиня одягла червону сукню з відвертим вирізом на декольте від Carolina Herrera на гала-вечорі у Дитячій лікарні Лос-Анджелеса.
43-річна Меган Маркл раніше одягала цю приголомшливу сукню на гала-вечір у Нью-Йорку у 2021 році, присвячену військовим напередодні Дня ветеранів у США та Дня перемир'я у Великій Британії, коли відвідувала захід зі своїм чоловіком Гаррі.
На доріжці Меган з'явилася разом зі своєю подругою Келлі Маккі Зайфен, співзасновницею Альянсу мам.
Свій образ Меган Маркл доповнила червоними босоніжками із замші Aquazzura на невисоких підборах та браслетом Cartier Love Yellow Gold. Також зробила укладання хвилями та вечірній макіяж.
Минулого разу, нагадаємо, герцогиня Сассекська поєднувала сукню з іншим взуттям, а волосся зібрала у високий пучок.
Нагадаємо, нещодавно ми показували інший образ герцогині Меган у сукні-майці та сережках Bottega Veneta, коли вона з'явилася на заході на Ямайці разом із Гаррі.
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