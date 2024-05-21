У сукні з пікантним декольте: принцеса Марія-Олімпія приїхала до Канн

27-річна принцеса Марія-Олімпія була присутня на вечері Michel Kors, що відбулася в рамках 77-го Каннського кінофестивалю, що пройшла на пляжі Мартінес в Каннах.

Дівчина одягла коротку коричневу сукню на широких бретельках, з глибоким вирізом на декольте та широким поясом, що підкреслює її тонку талію. Образ дівчина доповнила чорними босоніжками на підборах та чорною сумкою на ремінці із кільцями.

Марія-Олімпія зробила лаконічне укладання та легкий денний макіяж, лише трохи підкресливши очі та нанесла блиск на губи.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

Минулого свого вихіду принцеса з'явилася на публіці у прозорій блузці та джинсах, коли була присутня на презентації колекції Malone Souliers x Tabitha Simmons у Seashell of Lisson Grove у Лондоні.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

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