У сукні з пікантним вирізом і капелюсі: Ліз Трасс виступила з промовою під час похорону королеви

У Великій Британії попрощалися з королевою Єлизаветою II, яка перебувала на троні 70 років і пішла з життя на 97-му році 8 вересня в шотландському замку Балморал. Гарна, урочиста і сумна процесія на вулицях Лондона розпочалася в обід, а головною частиною церемонії стало відспівування монархині у Вестмінстерському абатстві.

Сьогодні, 19 вересня, у Вестмінстерському абатстві відбулася жалобна служба по королеві Єлизаветі II. На неї прибули члени королівської родини, лідери держав та високопосадовці. Серед них була і новоспечена прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс. Її супроводжував чоловік Г'ю О'Лірі.

Ліз Трасс / Фото: Associated Press

Ліз Трасс / Фото: Associated Press

Під час служби вона виступила з промовою.

Ліз Трасс / Фото: Associated Press

Одягнена Трасс була в чорну сукню міді з пікантним вирізом і довгими рукавами, капронові колготи і туфлі на шпильках. На талії вона зав'язала тканинний пояс.

Ліз Трасс / Фото: Associated Press

Жалобний аутфіт політикиня доповнила невеликим капелюхом. Елізабет зробила акуратне укладання і ніжний макіяж.

Ліз Трасс / Фото: Associated Press

Ліз Трасс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, прем’єр-міністерка мала вже другу аудієнцію з королем Чарльзом III, яка відбулася в залі 1844 року в Букінгемському палаці в Лондоні. На Трасс була закрита чорна сукня, яка зверху нагадувала сорочку. Її Трасс доповнила капроновими колготами і чорними замшевими туфлями.

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