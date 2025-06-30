У сукні з пікантним декольте: королева Летиція з чоловіком-королем приїхала до Севільї

Королева Летиція і король Філіп / © Getty Images

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Королева Летиція знову з’явилася в Королівському Алькасарі в Севільї разом із королем Філіпом VI, щоб дати вечерю в межах Четвертої міжнародної конференції ООН з фінансування розвитку.

Королева обрала дуже елегантну сукню міді кольору морської хвилі з відкритими плечима, невеликим V-подібним вирізом на декольте з ліфом, що обтискає, і пишною спідницею від Carolina Herrera. Це вбрання Летиція вже носила 2019 року.

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Її Величність поєднувала вбрання із золотистими туфлями на невисоких підборах і клатчем до тону. Летиція зробила укладання з легкими хвилями з бічним проділом, зробила виразний макіяж очей і губ, а в неї на пальці виблискувала улюблена каблучка Coreterno.

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Король Філіп VI був одягнений у чорний костюм та зелену краватку, а також білу сорочку та взутий у чорні шкіряні туфлі.

На цей момент у королеви Летиції та короля Філіпа липень заповнений офіційними зобов’язаннями, і вони не зможуть вирушити на Майорку до серпня, де традиційно проводять свою сімейну відпустку влітку.

Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція і король Філіпп VI / © Getty Images Королева Летиція / © Associated Press