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У сукні з пікантним декольте: королева Летиція з чоловіком-королем приїхала до Севільї
Королева Летиція та король Філіп прибули з візитом до Севільї, де головуватимуть на важливій конференції.
Королева Летиція знову з’явилася в Королівському Алькасарі в Севільї разом із королем Філіпом VI, щоб дати вечерю в межах Четвертої міжнародної конференції ООН з фінансування розвитку.
Королева обрала дуже елегантну сукню міді кольору морської хвилі з відкритими плечима, невеликим V-подібним вирізом на декольте з ліфом, що обтискає, і пишною спідницею від Carolina Herrera. Це вбрання Летиція вже носила 2019 року.
Її Величність поєднувала вбрання із золотистими туфлями на невисоких підборах і клатчем до тону. Летиція зробила укладання з легкими хвилями з бічним проділом, зробила виразний макіяж очей і губ, а в неї на пальці виблискувала улюблена каблучка Coreterno.
Король Філіп VI був одягнений у чорний костюм та зелену краватку, а також білу сорочку та взутий у чорні шкіряні туфлі.
На цей момент у королеви Летиції та короля Філіпа липень заповнений офіційними зобов’язаннями, і вони не зможуть вирушити на Майорку до серпня, де традиційно проводять свою сімейну відпустку влітку.