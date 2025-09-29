У сукні з пікантним декольте: онука принцеси Александри показала свої весільні фото на честь річниці

Флора Огілві і Тімоті Вестерберг

Дівчина поділилася у своєму Instagram декількома весільними знімками. Весілля онуки принцеси Александри Кентської (двоюрідної сестри покійної королеви Єлизавети II) відбулося 10 вересня 2021 року в каплиці Сент-Джеймс Пікаділлі, а ось розписалася пара за рік до того.

«Наша п’ята річниця весілля. Коли ми з Тімоті зробили перші кроки з Королівської каплиці як чоловік і дружина, лився дощ із пелюсток. Я люблю тебе, мій любий», — написала Флора у підписі до фотографій.

Флора Огілві і Тімоті Вестерберг

Це фотографії саме з дня розпису пари. На Флорі того дня була гарна сукня з квадратним декольте та довгим рукавом, а в руках вона тримала букет білих кал.

Флора Огілві і Тімоті Вестерберг

А нещодавно ми згадували весілля її бабусі — принцеси Александри та розповідали, чому її весільна сукня актуальна й через 60 років.