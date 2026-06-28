У сукні з пікантним розрізом: Моніка Беллуччі приїхала на кінофестиваль у Біарріці

Моніка Беллуччі / © Getty Images

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У Франції знаменитість заскочили фотографи після прибуття на фотосесію у п'ятий день 4-го Міжнародного кінофестивалю «Нові хвилі» у Біарріці.

61-річна Беллуччі була одягнена у чорну максісукню з прозорою тканиною та високим розрізом, взута у чорні босоніжки із замші на високих підборах, а в руках тримала невелику шкіряну сумку на короткій ручці.

Моніка Беллуччі / © Getty Images

Образ Белуччі доповнила чорними сонцезахисними окулярами та невеликими золотими сережками-кільцями. Волосся розпустила і зробила легкий мейкап.

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Нагадаємо, цей самий фестиваль відвідала акторка та продюсерка Крістен Стюарт. Вона теж здивувала образом, з'явившись перед камерами у чорному бюстгальтері та спідничному костюмі від Chanel.

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