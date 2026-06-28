- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 266
- Час на прочитання
- 1 хв
У сукні з пікантним розрізом: Моніка Беллуччі приїхала на кінофестиваль у Біарріці
Італійська акторка Моніка Беллуччі відвідала кінофестиваль у Біарріці.
У Франції знаменитість заскочили фотографи після прибуття на фотосесію у п'ятий день 4-го Міжнародного кінофестивалю «Нові хвилі» у Біарріці.
61-річна Беллуччі була одягнена у чорну максісукню з прозорою тканиною та високим розрізом, взута у чорні босоніжки із замші на високих підборах, а в руках тримала невелику шкіряну сумку на короткій ручці.
Образ Белуччі доповнила чорними сонцезахисними окулярами та невеликими золотими сережками-кільцями. Волосся розпустила і зробила легкий мейкап.
Нагадаємо, цей самий фестиваль відвідала акторка та продюсерка Крістен Стюарт. Вона теж здивувала образом, з'явившись перед камерами у чорному бюстгальтері та спідничному костюмі від Chanel.