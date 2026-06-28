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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
266
Час на прочитання
1 хв

У сукні з пікантним розрізом: Моніка Беллуччі приїхала на кінофестиваль у Біарріці

Італійська акторка Моніка Беллуччі відвідала кінофестиваль у Біарріці.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі / © Getty Images

У Франції знаменитість заскочили фотографи після прибуття на фотосесію у п'ятий день 4-го Міжнародного кінофестивалю «Нові хвилі» у Біарріці.

61-річна Беллуччі була одягнена у чорну максісукню з прозорою тканиною та високим розрізом, взута у чорні босоніжки із замші на високих підборах, а в руках тримала невелику шкіряну сумку на короткій ручці.

Моніка Беллуччі / © Getty Images

Моніка Беллуччі / © Getty Images

Образ Белуччі доповнила чорними сонцезахисними окулярами та невеликими золотими сережками-кільцями. Волосся розпустила і зробила легкий мейкап.

Нагадаємо, цей самий фестиваль відвідала акторка та продюсерка Крістен Стюарт. Вона теж здивувала образом, з'явившись перед камерами у чорному бюстгальтері та спідничному костюмі від Chanel.

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Дата публікації
Кількість переглядів
266
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