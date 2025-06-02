У сукні з пікантним вирізом: Іванка Трамп похизувалася літнім луком у вбранні за 83 тисячі гривень

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

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Іванка Трамп продемонструвала в Instagram стильний літній образ, у якому вона відвідала захід у Маямі. Сфотографувалася вона на фотозоні із зеленими кущами.

Донька президента одягла кремову сукню міді із зеленим принтом пальми від колумбійського бренду Johanna Ortiz. Вартість такого вбрання 83 тисячі гривень (1995 доларів).

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Сукня мала довгі рукави, два вузлики і пікантний виріз зверху. Її Іванка скомбінувала з білими босоніжками на шпильках і солом’яною сумочкою.

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Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Трамп зробила укладання з м’якими локонами, макіяж смокі-айс і прикрасила вуха елегантними золотими сережками.

Нагадаємо, Іванка Трамп повечеряти до ресторану сходила у маленькій чорній сукні з вирізами на талії, животі і плечах.