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У сукні з пікантним вирізом: Іванка Трамп похизувалася літнім луком у вбранні за 83 тисячі гривень
Донька президента США поповнила гардероб яскравою сукнею від колумбійського бренду.
Іванка Трамп продемонструвала в Instagram стильний літній образ, у якому вона відвідала захід у Маямі. Сфотографувалася вона на фотозоні із зеленими кущами.
Донька президента одягла кремову сукню міді із зеленим принтом пальми від колумбійського бренду Johanna Ortiz. Вартість такого вбрання 83 тисячі гривень (1995 доларів).
Сукня мала довгі рукави, два вузлики і пікантний виріз зверху. Її Іванка скомбінувала з білими босоніжками на шпильках і солом’яною сумочкою.
Трамп зробила укладання з м’якими локонами, макіяж смокі-айс і прикрасила вуха елегантними золотими сережками.
Нагадаємо, Іванка Трамп повечеряти до ресторану сходила у маленькій чорній сукні з вирізами на талії, животі і плечах.