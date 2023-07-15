У сукні з піксельним принтом та у жовтих туфлях: Джилл Байден продемонструвала яскравий образ

Президент Джо Байден та перша леді Джилл Байден потрапили під приціл фотографом на галявині Білого дому, коли йшли разом до вертольоту Marine One. Вони вирушили до свого будинку в Кемп-Девід, штат Меріленд, щоб провести там вихідні із сім'єю.

На першій леді того разу була літня легка сукня від Akris у яскравий і веселий кольоровий принт у вигляді великих квадратів, що нагадували пікселі.

Сукня мала комір, була застебнута на невеликі ґудзики, а на талії її доповнював пояс із пряжкою.

Джилл та Джо Байден / Фото: Associated Press

Образ перша леді доповнила безліччю аксесуарів, серед яких можна розглянути кілька золотих браслетів, годинник від Cartier, каблучки та великі золоті сережки. На очах у неї та її чоловіка були окуляри від бренду Ray-Ban.

Джилл та Джо Байден / Фото: Associated Press

Також яскравим доповненням лук Джилл Байден стали туфлі, на які просто неможливо не звернути увагу, адже вони були яскраво-жовтого кольору.

Джилл та Джо Байден / Фото: Associated Press

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