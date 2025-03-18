У сукні з пір'ям і крислатому капелюсі: королева Максима сяяла в новому луку на прийомі

Королева Максима продемонструвала новий образ на публічному заході під час поїздки до Кенії.

Король Нідерландів Віллем-Олександр та королева Максима зустрілися з президентом Кенії Вільямом Руто та першою леді Рейчел Рут під час офіційної церемонії привітання у перший день державного візиту королівського подружжя до Кенії.

На зустріч, яка відбулася в Державній резиденції в Найробі, королева Максима приїхала в сукню з кейпнакидкою від свого улюбленого бренду Natan Couture, поділ якої був прикрашений пір'ям і доповнила її капелюхом з широкими крисами Maison Delvigne, а також великими сережками Luz Camino.

Королева Максима та король Віллем-Олександр з президентським подружжям Кенії / Фото: Getty Images

Волосся Максими було зібрано в красивий низький пучок і вона зробила макіяж. Також вона була взута в червоні туфлі-човники із замші на підборах, а в руках тримала червоний клатч.

Король Віллем-Олександр одягнув цього дня темний костюм у смужку, білу сорочку та жовту краватку в принт.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Днем раніше, нагадаємо, королівське подружжя зазнімкували після прибуття до аеропорту Найробі, де Її Величність королева з'явилася в дуже ефектних сережках-пензликах.

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