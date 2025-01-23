У сукні з пишним фатином: розглядаємо образ Сари Фергюсон для мюзиклу "Привид опери"

Рудоволоса і завжди усміхнена Сара Фергюсон ніколи не була настільки ж популярною, як принцеса Діана, проте до розлучення з чоловіком теж регулярно відвідувала багато заходів, як членкиня британської королівської родини.

У січні 1988 року герцогиня Йоркська вирушила до Нью-Йорка, де відвідала кілька заходів. Однією із запланованих нею подій був мюзикл "Привид опери", який показували у театрі Majestic. Сара ж відвідала прем'єрну виставу цього легендарного шоу, яке згодом регулярно йшло у театрі до лютого 2023 року.

Того вечора Сара обрала для заходу досить театральне та ефектне вбрання, адже на ній була чорна довга сукня з фатином та оксамитом.

Сара Фергюсон / Фото: Associated Press

З фатину була виконана спідниця, а також оздоблення на комірі та манжетах. Сукню Сара прикрасила також брошкою, яку оригінально прикріпила на живіт.

Сара Фергюсон / Фото: Associated Press

Зачіска у неї була високою та об'ємною, наприкінці 80-х такі були в моді. А ось гламуру її вечірньому образу додали прикраси – Сара надягла діамантові сережки та кольє, а також свою улюблену прикрасу – тіару, яку їй подарувала королева Єлизавета II на весілля.

Сара Фергюсон / Фото: Associated Press

Проте не все у Нью-Йорку минулося так добре, як може здатися на фото. Та поїздка була трохи затьмарена нападом на герцогиню. 22 січня на Сару напав молодик біля входу до її готелю. Чоловік, який кричав "вбивці 3/8" і тримав у руках прапор Ірландської республіканської армії, коли він кинувся на Сару. Він був "звинувачений у спробі нападу на герцогиню та нападі на федерального агента". Пізніше прессекретар Держдепартаменту заявив, що Фергюсон не постраждала через той інцидент.

Сара Фергюсон / Фото: Associated Press

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