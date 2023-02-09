У сукні з плісованими манжетами і в білих туфлях: новий вихід прем'єр-міністерки Естонії

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас бере участь у саміті ЄС, який триває у будівлі Європейської ради у Брюсселі. Цього разу лідери ЄС обговорюють питання, які стосуються України та міграції.

Фотографи зазнімкували, як Каллас йшла червоним хідником. Для заходу вона обрала блакитно-сіру сукню довжини міді. Вбрання мало рукава три чверті із плісованими манжетами-кльош.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Образ політикиня доповнила білими замшевими туфлями на стійких підборах.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Кая розпустила волосся і зробила стриманий макіяж. На шиї у неї був тоненький срібний ланцюжок із кулоном, на руках – браслет із цього самого комплекту і каблучка з камінням. До сукні вона прикріпила золоту брошку.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на саміт прибула також прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, яка одягла асиметричний кораловий жакет.

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