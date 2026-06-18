У сукні з польовими квітами: дружина прем’єр-міністра Великої Британії продемонструвала гарний лук

Вікторія Стармер / © Associated Press

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Дружина прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера — Вікторія Стармер — у межах саміту G7 в Евіан-ле-Бен відвідала захід «Захист дітей в епоху штучного інтелекту». Для своєї появи вона обрала гарний жіночний образ.

Вікторія з’явилася у темно-зеленій сукні міді, прикрашеній принтом у вигляді рожево-фіолетових польових квітів із зеленими стеблами. Вбрання мало вільний крій, круглу горловину, пишні рукави завдовжки три чверті з об’ємними манжетами та пояс до тону, який підкреслив талію.

Вікторія Стармер / © Associated Press

Образ пані Стармер доповнила лаконічними сережками, тонким золотистим ланцюжком із невеликим кулоном, золотим браслетом і каблучками. Волосся дружина прем’єра уклала в м’які локони та зробила ніжний макіяж.

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Вікторія Стармер / © Associated Press

Нагадаємо, напередодні на полях саміту G7 Вікторія Стармер продемонструвала два різні образи: яскраву червону сукню без рукавів під час офіційної зустрічі та білу мереживну сукню міді — під час екскурсії в межах програми для подружжя лідерів.

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