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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
204
Час на прочитання
1 хв

У сукні з польовими квітами: дружина прем’єр-міністра Великої Британії продемонструвала гарний лук

Вікторія Стармер у жіночному вбранні відвідала захід у Франції.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Вікторія Стармер

Вікторія Стармер / © Associated Press

Дружина прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера — Вікторія Стармер — у межах саміту G7 в Евіан-ле-Бен відвідала захід «Захист дітей в епоху штучного інтелекту». Для своєї появи вона обрала гарний жіночний образ.

Вікторія з’явилася у темно-зеленій сукні міді, прикрашеній принтом у вигляді рожево-фіолетових польових квітів із зеленими стеблами. Вбрання мало вільний крій, круглу горловину, пишні рукави завдовжки три чверті з об’ємними манжетами та пояс до тону, який підкреслив талію.

Вікторія Стармер / © Associated Press

Вікторія Стармер / © Associated Press

Образ пані Стармер доповнила лаконічними сережками, тонким золотистим ланцюжком із невеликим кулоном, золотим браслетом і каблучками. Волосся дружина прем’єра уклала в м’які локони та зробила ніжний макіяж.

Вікторія Стармер / © Associated Press

Вікторія Стармер / © Associated Press

Нагадаємо, напередодні на полях саміту G7 Вікторія Стармер продемонструвала два різні образи: яскраву червону сукню без рукавів під час офіційної зустрічі та білу мереживну сукню міді — під час екскурсії в межах програми для подружжя лідерів.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
204
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