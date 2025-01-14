У сукні з поясом і коштовностях: розглядаємо гламурний образ Волліс Сімпсон – скандальної герцогині

Волліс Сімпсон, герцогиня Віндзорська – жінка, заради якої Едуард VIII зрікся британського престолу. Після того, як пара залишила Британію, вони багато подорожували, купували коштовності, цінний антикваріат, дорогі дизайнерські речі та часто з'являлися на вечірках і світських прийомах.

Так, одним із заходів, який відвідали Волліс та Едуард, був благодійний бал Американського онкологічного товариства, очільницею якого була Кларенс Майлз – давня подруга Волліс. Захід відбувався у Балтіморі, який пара відвідала вперше від 1947 року.

Для свого вечірнього виходу Волліс обрала елегантну та модну сукню від бренду Christian Dior. Вбрання було світлого відтінку, мало широкі бретельки, V-подібне декольте і пояс на стегнах.

Волліс Сімпсон / Фото: Associated Press

Поєднала сукню герцогиня з високими рукавичками та накидкою, яку на цих фото тримає в руках. Гламуру її образу додали розкішні прикраси: кольє на шиї, сережки у вухах, оригінальний браслет із перлами, а також дві діамантові брошки на ліфі сукні.

Волліс Сімпсон / Фото: Associated Press

Дуже схожу сукню роком раніше мало не купила американська акторка Марі Макдональд у Парижі. Разом зі своїм чоловіком вона відвідала модний показ бренду Christian Dior та придивлялася до вбрання.

Марі Макдональд у Парижі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Волліс любила коштовності і в її колекції були оригінальні сережки у вигляді мушель.

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