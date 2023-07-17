У сукні з прихованим посланням: принцеса Шарлотта всіх зачарувала на Вімблдоні

Принцеса Шарлотта відвідала вчора Вімблдонський тенісний турнір разом зі своїми батьками Кейт та Вільямом та старшим братом Джорджем.

Для виходу у світ 8-річна принцеса Шарлотта обрала сукню від іспанського бренду Friki, яка отримала назву "сукня Wings" і коштує 204 євро.

Сукня, як у принцеси Шарлотти / Фото: friki.es

Вбрання гарного волошкового кольору в дрібний квітковий принт Шарлотта поєднала з білими балетками та світлим трикотажним кардиганом.

Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Принцеса Шарлотта з братом Джорджем / Фото: Associated Press

Королівські шанувальники припустили, що сукню від іспанського бренду Шарлотта одягла не просто так, а для того, щоб висловити свою повагу королю Іспанії Філіппу VI, який також був присутній на Вімблдоні. Монарх приїхав, щоб підтримати тенісиста Карлоса Алькараса.

Принцеса Кейт, принцеса Шарлотта та король Іспанії Філіп VI / Фото: Getty Images

Монарх підійшов привітати родину Уельських і трохи поговорив із Шарлоттою.

Принцеса Шарлотта з мамою Кейт, татом Вільямом та братом Джорджем / Фото: Associated Press

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