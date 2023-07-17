У сукні з прихованим посланням: принцеса Шарлотта всіх зачарувала на Вімблдоні

Принцеса Шарлотта відвідала вчора Вімблдонський тенісний турнір разом зі своїми батьками Кейт та Вільямом та старшим братом Джорджем.
Для виходу у світ 8-річна принцеса Шарлотта обрала сукню від іспанського бренду Friki, яка отримала назву "сукня Wings" і коштує 204 євро.
Вбрання гарного волошкового кольору в дрібний квітковий принт Шарлотта поєднала з білими балетками та світлим трикотажним кардиганом.
Королівські шанувальники припустили, що сукню від іспанського бренду Шарлотта одягла не просто так, а для того, щоб висловити свою повагу королю Іспанії Філіппу VI, який також був присутній на Вімблдоні. Монарх приїхав, щоб підтримати тенісиста Карлоса Алькараса.
Монарх підійшов привітати родину Уельських і трохи поговорив із Шарлоттою.
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