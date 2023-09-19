У сукні з принтом "гусяча лапка" і з дуже великою сумкою: прессекретарку Байдена папараці заскочили дорогою на гелікоптер

Прессекретарка президента США Карін Жан-П’єр потрапила до об'єктивів фотографів, коли йшла південною галявиною Білого дому на борт Marine One, щоб відправитися до округу Колумбія. Вона супроводжує Джо Байдена до Нью-Йорка на заходи Генеральної Асамблеї ООН.

Карін була одягнена у сіро-чорну сукню-футляр з принтом "гусина лапка" і з квітковими аплікаціями червоного кольору у зоні декольте. вбрання вона скомбінувала із чорними шкіряними лоферами від бренду Gucci. На руці у неї висів класичний бежевий тренч.

Карін Жан-П’єр / Фото: Getty Images

Прессекретарка взяла із собою дві шкіряні сумки – одну руду, а іншу – коричневу і дуже велику. Її кучері були злегка скуйовджені, а у вухах були її улюблені золоті сережки-цвяшки.

Нагадаємо, на жіночому саміті Forbes Power 2023 у Нью-Йорку Карін Жан-П’єр постала у білій сорочці в оливкову смужку та діловому зеленому костюмі, який складався із жакета і прямих штанів зі стрілками та завищеною т алією.

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