У сукні з принтом і в еспадрильях: ефектний аутфіт Джилл Байден

Президент Джо Байден і йог дружина Джилл Байден у День незалежності країни взяли участь у барбекю з родинами військових на південній галявині Білого дому у Вашингтоні.

Для такої події перша леді обрала сукню-сорочку міді з цікавим принтом, короткими рукавами і розрізами. Талію Джилл підкреслила чорним ремінцем.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфіт Байден доповнила чорними еспадрильями на танкетці солом'яного відтінку. Волосся вона зібрала в елегантну зачіску, зробила макіяж із акцентом на очах, вуха прикрасила перлинними сережками, шию – золотими підвісками на ланцюжках, а руки – золотими браслетами і годинником.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

На публіку Байдени продемонстрували свої ніжні почуття – вони поцілувалися. Це було дуже мило.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

На балконі президентське подружжя з'явилося з іншими членами родини.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно Джилл Байден потрапила в об'єктиви папараці з маленьким онуком.

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