У сукні з принтом листя та у перлинних сережках: королева Матильда сходила на виставку

У поїздку королева Бельгії вирушила як Захисник ООН з Цілей сталого розвитку. В один із днів свого візиту Матильда побувала на плантації какао, куди приїхала в зеленій сукні з рюшами та мереживом від Diane von Furstenberg, яку доповнила сережками-висячками з кольорового каміння та кількома золотими браслетами на зап'ясті. У неї була її фірмова зачіска та легкий макіяж на обличчі.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Повернувшись назад до Брюсселя, королева Матильда відвідала виставку бельгійського художника Рене Магрітта, яка є частиною більшого заходу, присвяченого 100-річчю сюрреалізму та фокусується на міжнародних контактах бельгійських сюрреалістів, політико-історичному тлі та головних жінках-художницях цього авангардного руху.

На цьому заході Її Величність з'явилася у червоно-білій сукні з принтом листя, в руках тримала замшевий клатч і була у перлинних сережках. Макіяж та зачіска у королеви були традиційними.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми показували вам битву образів королеви Матильди та першої леді США Джилл Байден. Вони носили однакові сукні Oscar de la Renta.

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