У сукні з принтом пейслі: герцогиня Единбурзька на прийомі у Віндзорському замку

Герцогиня Единбурзька Софі відвідала прийом, організований королем Чарльзом III та королевою Каміллою у Віндзорському замку.

Вшановували на заході творчість Вільяма Шекспіра, а прийом провели з нагоди 400-річчя від дня публікації першої збірки п'єс поета.

Герцогиня Единбурзька Софі та герцогиня Глостерська / Фото: Getty Images

58-річна герцогиня Единбурзька з'явилася на прийомі у темно-синій сукні міді з принтом пейслі від бренду Etro, доповнивши її клатчем Sophie Habsburg та замшевими туфлями-човниками від Jimmy Choo. Герцогиня розпустила волосся, зробила макіяж і одягла сережки-висячки та кілька золотих браслетів.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, королева Камілла з'явилася на заході у новій синій сукні від своєї улюбленої дизайнерки Фіони Клер. А її чоловік король Чарльз одягнув темно-синій костюм, який ідеально гармоніював із вбранням його дружини-королеви.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

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