У сукні з принтом polka dot і сонцезахисних окулярах: розглядаємо образ, у якому Меланія Трамп з'явилася на виборчій дільниці

54-річна колишня перша леді США прийшла на вибори у супроводі свого чоловіка Дональда Трампа.

У день виборів, 5 листопада, Меланія Трамп на виборчій дільниці у центрі відпочинку Мортона і Барбари Мандел у Палм-Біч, штат Флорида, з'явилася у стильному аутфіті. На ній була чорна сукня міді у дрібний білий горошок від бренду Dior. Вбрання мало комір, короткі рукави, чорні ґудзики і тонкий ремінець у тон сукні.

Лук вона доповнила чорними сонцезахисними окулярами і чорними шкіряними гостроносими туфлями на шпильках.

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

У неї було укладання з легкими локонами, макіяж із ніжним відтінком помади і довгий молочний манікюр.

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Трамп був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і був без краватки. Костюм він скомбінував із класичними чорними туфлями і фірмовою яскраво-червоною кепкою із гаслом своєї президентської кампанії – Make America Great Again

Проголосувавши подружжя зупинилося біля виборчої кабінки, щоб поспілкуватися з журналістами.

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Меланія Трамп вже не вперше одягає цю сукню з принтом polka dot. У ній вона була на інтерв’ю Fox News, де розповіла про вихід своїх мемуарів.

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