У сукні з принтом polka dot і сонцезахисних окулярах: розглядаємо образ, у якому Меланія Трамп з'явилася на виборчій дільниці

54-річна колишня перша леді США прийшла на вибори у супроводі свого чоловіка Дональда Трампа.
У день виборів, 5 листопада, Меланія Трамп на виборчій дільниці у центрі відпочинку Мортона і Барбари Мандел у Палм-Біч, штат Флорида, з'явилася у стильному аутфіті. На ній була чорна сукня міді у дрібний білий горошок від бренду Dior. Вбрання мало комір, короткі рукави, чорні ґудзики і тонкий ремінець у тон сукні.
Лук вона доповнила чорними сонцезахисними окулярами і чорними шкіряними гостроносими туфлями на шпильках.
У неї було укладання з легкими локонами, макіяж із ніжним відтінком помади і довгий молочний манікюр.
Трамп був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і був без краватки. Костюм він скомбінував із класичними чорними туфлями і фірмовою яскраво-червоною кепкою із гаслом своєї президентської кампанії – Make America Great Again
Проголосувавши подружжя зупинилося біля виборчої кабінки, щоб поспілкуватися з журналістами.
Нагадаємо, Меланія Трамп вже не вперше одягає цю сукню з принтом polka dot. У ній вона була на інтерв’ю Fox News, де розповіла про вихід своїх мемуарів.
Читайте також:
- Меланія Трамп у день президентських виборів: порівнюємо образи різних років першої леді США
- Була елегантною та жіночною: згадуємо образи Меланії Трамп у день інавгурації 2017 року
- Меланія Трамп: десять несподіваних фактів, які відрізняють її від інших перших леді США