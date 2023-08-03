У сукні з принтом, що нагадує азулежу: принцеса Люксембурга виступила на заході

В Іспанії відбувся урочистий захід, присвячений 30-річчю від дня смерті короля Бельгії Бодуена. Церемонія відбулася на віллі Астріда в Мотрилі, де було відкрито спеціальний меморіал на честь покійного монарха.

Серед гостей заходу були король Бельгії Філіп з дочкою Елеонорою, іспанська королева Софія та принцеса Маргарита Люксембурзька.

66-річна жінка виступила перед присутніми із трибуни. Вона одягла синьо-білу сукню з довгими рукавами та V-подібним декольте. Малюнок на сукні нагадував азулежу – традиційний синій малюнок на тортугальській плитці. Автором цієї сукні є бренд Eden, а доповнила вона її синьо-золотими намистами та сережками з синім камінням.

Маргарита Люксембурзька / Фото: Getty Images

Маргарита — четверта дитина та друга дочка великого герцога Люксембурзького Жана та принцеси Бельгії Жозефіни-Шарлотти. Як сестра великого герцога Анрі Люксембурзького та невістка принца Ганса-Адама II Ліхтенштейна, вона є принцесою двох нинішніх королівств та членкинею чинних династій Люксембурга та Ліхтенштейну.

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