У сукні з принтом "собачий зуб" і гострими плечима: Біллі Портер в ефектному образі сяяв на премії

52-річний актор обрав для свого виходу стильне вбрання.
Куди б не прийшов Біллі Портер, він завжди опиняється у центрі уваги. А все завдяки його епатажним образам.
Актор відвідав цими днями церемонію нагородження премії Fashion Award у Королівському Альберт-голі в Лондоні.
Перед камерами Біллі позував у довгій блискучій чорно-білій сукні з великим принтом "собачий зуб", розшитій бісером, і з гострими і високими плечима,. Вбрання чудово сиділо на його фігурі.
Вбрання він поєднав з чорними чоботями на високій платформі та підборах.
Свій лук Портер доповнив укладанням та макіяжем з акцентом на чорних тінях на віках. У вухах у нього були перлинні круглі сережки.
А на премії American Music Awards Біллі з'явився у блакитному костюмі цікавого крою від Botter, з вирізом на грудях, та з парасолькою, яка була прикріплена ззаду до його костюма. Він зробив собі синій манікюр, а на пальцях у шоумена виблискувало кілька каблучок із кольоровим камінням.
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