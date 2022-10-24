У сукні з принтом "собачий зуб" і пікантним декольте: ефектний лук дружини нового міністра зі зв'язків із парламентом Італії

Дружина Луки Кіріані прийшла його підтримати у стильному вбранні.
Минулими вихідними лідерка правої партії "Брати Італії" - 45-річна Джорджа Мелоні – разом із міністрами її коаліційного уряду склала присягу у президентському палаці Квірінал у Римі.
Новопризначеним міністром зі зв'язків із парламентом став Лука Кіріані. На церемонію присяги він прибув разом зі своєю дружиною Клаудією Кузінато. Жінка мала ефектний вигляд. На ній була мідісукня по фігурі з принтом "собачий зуб" і пікантним вирізом у зоні декольте. Тонку талію Клаудія підкреслила поясом із золотими ланцюжками.
Свій образ вона доповнила чорним вкороченим жакетом, колготами в сітку, чорними ботильйонами на шпильках і чорною сумочкою. Волосся Кузінато розпустила і зробила макіяж із чорно-сірими стрілками на повіках.
Лука Кіріані був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і краватку з візерунком.
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