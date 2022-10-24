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У сукні з принтом "собачий зуб" і пікантним декольте: ефектний лук дружини нового міністра зі зв'язків із парламентом Італії

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У сукні з принтом "собачий зуб" і пікантним декольте: ефектний лук дружини нового міністра зі зв'язків із парламентом Італії

Лука Кіріані з дружиною / Фото: Associated Press

Дружина Луки Кіріані прийшла його підтримати у стильному вбранні.

Минулими вихідними лідерка правої партії "Брати Італії" - 45-річна Джорджа Мелоні – разом із міністрами її коаліційного уряду склала присягу у президентському палаці Квірінал у Римі.

Джорджа Мелоні / © Associated Press
Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Новопризначеним міністром зі зв'язків із парламентом став Лука Кіріані. На церемонію присяги він прибув разом зі своєю дружиною Клаудією Кузінато. Жінка мала ефектний вигляд. На ній була мідісукня по фігурі з принтом "собачий зуб" і пікантним вирізом у зоні декольте. Тонку талію Клаудія підкреслила поясом із золотими ланцюжками.

Лука Кіріані з дружиною / © Associated Press
Лука Кіріані з дружиною / Фото: Associated Press

Свій образ вона доповнила чорним вкороченим жакетом, колготами в сітку, чорними ботильйонами на шпильках і чорною сумочкою. Волосся Кузінато розпустила і зробила макіяж із чорно-сірими стрілками на повіках.

Лука Кіріані був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і краватку з візерунком.

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Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1100
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