У сукні з принтом та ляпанцях: королева Максима приїхала з візитом до Африки

Королева Нідерландів Максима перебуває з візитом в Африці. Вчора Її Величність завітала на кілька заходів, про які хочемо вам розповісти.

Королева відвідала ринок Макумбушо в Дар-ес-Саламі, Танзанія. PharmAcces - це некомерційна організація, що займається інклюзивним ринком охорони здоров'я в Африці. Королева поговорила на ринку Макумбушо з агентами мобільного банкінгу та продавцями про цифрові фінансові послуги та про те, що це означає для підприємництва.

Королева Максима / Фото: Getty Images

У Танзанії Її Величність є спеціальним адвокатом Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй з інклюзивного фінансування з метою розвитку.

Також королева Максима відвідала дитячу лікарню Шарлотти у Танзанії. На цій зустрічі 51-річна королева з'явилася у максісукні з квітковим принтом від французького бренду Axelle за 191 долар та ляпанці Carrie Forbes вартістю 308 доларів. Королева зібрала волосся у хвіст, зробила яскравий манікюр і одягла сережки-висячки з великим камінням.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Максима / Фото: Getty Images

Вона мала простий і невимушений вигляд та з цікавістю робила свою роботу.

Нагадаємо, нещодавно королева Максима та король Віллем-Олександр повернулися зі Швеції, де вони перебували три дні з державним візитом.

Королева Максима та король Віллем-Олександр у Швеції / Фото: Getty Images

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