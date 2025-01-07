У сукні з принтом та рукавичках: королева Данії Мері та її чоловік король Фредерік X відвідали прийом у палаці

Її Величність знову обрала сукню, яку раніше вже одягала.

Король Данії Фредерік X та його дружина королева Мері розпочали рік красиво – пара влаштувала традиційний новорічний прийом у палаці Крістіансборг. Перший захід 2025 року відбувся 6 січня, і вони відвідали його у розкішних парадних образах.

52-річна королева обрала з такого приводу елегантну довгу парчасту сукню-сорочка з металізованою вишивкою від Teri Jon & Rickie Freeman. Вона була з рукавами три чверті, коміром-стійкою та широким поясом.

Вбрання Її Величність доповнила білою водолазкою, білими високими рукавичками та коштовностями. Також вона взула туфлі, зробила зачіску та гарний макіяж. Король Фредерік X для цього заходу одягнув парадну військову форму.

Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Getty Images

Однак зазначимо, що Мері - дуже економна королівська особа, яка часто на подібні заходи одягає вбрання, яке вже раніше неодноразово носила. Наприклад, цю сукню з металізованою вишивкою вона носила також влітку 2024 року, коли відвідувала Гренландію.

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