У сукні з принтом та рукавичках: королева Данії Мері та її чоловік король Фредерік X відвідали прийом у палаці

Її Величність знову обрала сукню, яку раніше вже одягала.
Король Данії Фредерік X та його дружина королева Мері розпочали рік красиво – пара влаштувала традиційний новорічний прийом у палаці Крістіансборг. Перший захід 2025 року відбувся 6 січня, і вони відвідали його у розкішних парадних образах.
52-річна королева обрала з такого приводу елегантну довгу парчасту сукню-сорочка з металізованою вишивкою від Teri Jon & Rickie Freeman. Вона була з рукавами три чверті, коміром-стійкою та широким поясом.
Вбрання Її Величність доповнила білою водолазкою, білими високими рукавичками та коштовностями. Також вона взула туфлі, зробила зачіску та гарний макіяж. Король Фредерік X для цього заходу одягнув парадну військову форму.
Однак зазначимо, що Мері - дуже економна королівська особа, яка часто на подібні заходи одягає вбрання, яке вже раніше неодноразово носила. Наприклад, цю сукню з металізованою вишивкою вона носила також влітку 2024 року, коли відвідувала Гренландію.
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