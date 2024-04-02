У сукні з принтом тай-дай: королева Ранія зустрілася з першою леді Єгипту

Її Величність королева Ранія зустрілася з дружиною президента Єгипту, пані Ентіссар Ель-Сісі в Аммані.

На зустріч Ранія приїхала у сукні міді з водолазкою із шовкового крепдешину з принтом тай-дай від Marques Almeida. Королева зібрала волосся у зачіску та зробила традиційний макіяж.

Її гостя, перша леді Єгипту, була одягнена у ніжно-рожеву сукню та головний убір, підібраний до тону. Жінки були зазнімковані на красивому дерев'яному дивані з кремово-білими подушками.

Нагадаємо, минулого свого виходу королева Ранія в чорній сукні з квітковою аплікацією побувала на заході разом із членами своєї родини – чоловіком королем Абдаллою II та синами – кронпринцем Хусейном та принцом Хашимом.

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