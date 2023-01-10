У сукні з принтом вишиванки: фотографи зазнімкували дружину прем'єр-міністра Канади в аеропорту

Софі Грегуар Трюдо з чоловіком приїхали з офіційним візитом до Мексики.

Прем’єр-міністра Канади Джастін Трюдо і його дружина Софі Грегуар Трюдо прибули до міжнародного аеропорту імені Феліпе Анхелеса в Зумпанго, Мексика. Трюдо приїхав до Мехіко для участі у саміті лідерів трьох країн Північної Америки.

Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

Там їх зустріли президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор і його дружина Беатріс Гутьєррес Мюллер.

Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

Софі Грегуар мала чарівний вигляд. На ній була легка біла сукня міді із блакитним принтом, який нагадував вишивку, і ґудзиками в зоні декольте. Взула вона сині замшеві туфлі-човники на шпильках.

Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

На шиї у Грегуар були кулони на золотих ланцюжках, у вухах – лаконічні сережки, а на руці – золотий браслет і каблучка з камінням.

Акуратне укладання і ніжний макіяж завершили аутфіт Софі.

Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

Трюдо був одягнений у сірий костюм, білу сорочку і краватку в цятку.

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