У сукні з принтом Vote і на шпильках: Джилл Байден зустрілася з прихильниками Камали Гарріс

Джилл Байден виступила перед прихильниками кандидатки у президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс у Даремі.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Вона також рознесла коробки з печивом прихильникам Гарріс у Каррборо.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Там перша леді з'явилася у чорній сукні міді з принтом у вигляді Vote, що в перекладі означає "голосувати". Зверху вона одягла темний двобортний жакет із золотими ґудзиками і взула чорні замшеві туфлі на шпильках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфіт Джилл доповнила укладанням із локонами і макіяжем із акцентом на очах. Вуха вона прикрасила перлинними сережками.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, саме сьогодні, 5 листопада, у США відбуваються вибори президента.

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