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У сукні з прозорими рукавами: елегантна королева Мері сходила з чоловіком до ресторану
Король Данії Фредерік X та його дружина королева Мері третій день перебувають з візитом у Франції.
Вчора Їхні Величності повечеряли в готелі Le Grand Hotel у Парижі.
«У вівторок увечері в паризькому готелі Le Grand Hôtel Їхні Величності зібрали більше 300 гостей на вечерю у відповідь. Серед гостей були члени делегації державного візиту, а також обрані представники Франції та Данії.
Вечеря ознаменувала міцні зв'язки між Францією та Данією у дипломатії, культурі, політиці та бізнесі. Гості насолодилися данськими стравами, приготованими данською національною кулінарною командою, а також розважальною програмою з музикою та балетом протягом вечора», — йдеться у повідомленні данської королівської родини у Instagram.
Королева Мері з'явилася на вечері в чорній сукні, розшиті золотими квітами, з поясом на талії та прозорими рукавами, а до вбрання вона підібрала ажурні туфлі-човники на підборах. Волосся Мері було укладено красивими хвилями, у вухах були сережки-висячки бронзового кольору, також Її Величність зробила гарний макіяж з блискучими тінями на повіках і злегка підкреслила губи.
Її чоловік король Фредерік X був у класичному чорному смугастому костюмі, білій сорочці та з червоною краваткою.
Нагадаємо, днем раніше королева сяяла в елегантному штанному костюмі на Франко-данському економічному форумі в Парижі.