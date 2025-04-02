ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
425
Час на прочитання
1 хв

У сукні з прозорими рукавами: елегантна королева Мері сходила з чоловіком до ресторану

Король Данії Фредерік X та його дружина королева Мері третій день перебувають з візитом у Франції.

Автор публікації
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Мері та король Фредерік X

Королева Мері та король Фредерік X / © Getty Images

Вчора Їхні Величності повечеряли в готелі Le Grand Hotel у Парижі.

«У вівторок увечері в паризькому готелі Le Grand Hôtel Їхні Величності зібрали більше 300 гостей на вечерю у відповідь. Серед гостей були члени делегації державного візиту, а також обрані представники Франції та Данії.

Королева Мері / © Associated Press

Королева Мері / © Associated Press

Вечеря ознаменувала міцні зв'язки між Францією та Данією у дипломатії, культурі, політиці та бізнесі. Гості насолодилися данськими стравами, приготованими данською національною кулінарною командою, а також розважальною програмою з музикою та балетом протягом вечора», — йдеться у повідомленні данської королівської родини у Instagram.

Королева Мері з'явилася на вечері в чорній сукні, розшиті золотими квітами, з поясом на талії та прозорими рукавами, а до вбрання вона підібрала ажурні туфлі-човники на підборах. Волосся Мері було укладено красивими хвилями, у вухах були сережки-висячки бронзового кольору, також Її Величність зробила гарний макіяж з блискучими тінями на повіках і злегка підкреслила губи.

Королева Мері та король Фредерік X / © Associated Press

Королева Мері та король Фредерік X / © Associated Press

Її чоловік король Фредерік X був у класичному чорному смугастому костюмі, білій сорочці та з червоною краваткою.

Королева Мері та король Фредерік X / © Getty Images

Королева Мері та король Фредерік X / © Getty Images

Нагадаємо, днем раніше королева сяяла в елегантному штанному костюмі на Франко-данському економічному форумі в Парижі.

Дата публікації
Кількість переглядів
425
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie