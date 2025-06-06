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У сукні з прозорими рукавами і гарною вишивкою: Бріжит Макрон зачарувала вишуканим образом на державній вечері
Перша леді Франції вчергове довела, що має бездоганний смак і почуття стилю.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон влаштували державну вечерю у Єлисейському палаці з нагоди офіційного візиту до Парижа президента Бразилії Луїса Інасіо Лули да Сілви і його дружини Розангели да Сілви. Перед вечерею вони пофотографувалися.
Перша леді Франції обрала для такої події елегантну чорну сукню максі зі стриманим прямим силуетом, яка підкреслила її витончену фігуру. Родзинкою аутфіту Бріжит стали прозорі сітчасті рукави і верх, оздоблені гарною квітковою вишивкою з каміння, що додало луку жіночності і легкого шику.
Вбрання дружина президента доповнила туфлями кольору металік і срібним клатчем із перфорацією. Бріжит зібрала волосся в елегантну зачіску, зробила традиційний макіяж смокі-айс. Вуха вона прикрасила лаконічними сережками, а руки — каблучками з камінням.
Еммануель Макрон був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку і чорну краватку, які скомбінував із чорними туфлями.
Нагадаємо, раніше Бріжит Макрон продемонструвала стильний образ у білому ансамблі і з шовковою хусткою Louis Vuitton.