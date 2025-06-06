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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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521
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У сукні з прозорими рукавами і гарною вишивкою: Бріжит Макрон зачарувала вишуканим образом на державній вечері

Перша леді Франції вчергове довела, що має бездоганний смак і почуття стилю.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Президентські подружжя Франції і Бразилії

Президентські подружжя Франції і Бразилії / © Associated Press

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон влаштували державну вечерю у Єлисейському палаці з нагоди офіційного візиту до Парижа президента Бразилії Луїса Інасіо Лули да Сілви і його дружини Розангели да Сілви. Перед вечерею вони пофотографувалися.

Президентські подружжя Франції і Бразилії / © Associated Press

Президентські подружжя Франції і Бразилії / © Associated Press

Перша леді Франції обрала для такої події елегантну чорну сукню максі зі стриманим прямим силуетом, яка підкреслила її витончену фігуру. Родзинкою аутфіту Бріжит стали прозорі сітчасті рукави і верх, оздоблені гарною квітковою вишивкою з каміння, що додало луку жіночності і легкого шику.

Президентські подружжя Франції і Бразилії / © Associated Press

Президентські подружжя Франції і Бразилії / © Associated Press

Вбрання дружина президента доповнила туфлями кольору металік і срібним клатчем із перфорацією. Бріжит зібрала волосся в елегантну зачіску, зробила традиційний макіяж смокі-айс. Вуха вона прикрасила лаконічними сережками, а руки — каблучками з камінням.

Президентські подружжя Франції і Бразилії / © Associated Press

Президентські подружжя Франції і Бразилії / © Associated Press

Еммануель Макрон був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку і чорну краватку, які скомбінував із чорними туфлями.

Президентські подружжя Франції і Бразилії / © Associated Press

Президентські подружжя Франції і Бразилії / © Associated Press

Нагадаємо, раніше Бріжит Макрон продемонструвала стильний образ у білому ансамблі і з шовковою хусткою Louis Vuitton.

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