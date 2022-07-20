У сукні з ромашками і жовтих туфлях: Джилл Байден на зустрічі з Оленою Зеленською

Перша леді США для зустрічі з українською колегою обрала вбрання від бренду Oscar De La Renta.

Вчора, 19 липня, Джилл Байден зустрічала у себе в гостях Олену Зеленську, яка приїхала на її запрошення.

Джилл зустрічала Олену разом зі своїм чоловіком – президентом США Джо Байденом, який подарував першій леді букет із блакитних гортензій і жовтих соняшників та зі стрічкою у колір українського прапора.

Олена Зеленська і Джилл та Джо Байдени / Фото: Getty Images

Пані Байден продемонструвала гарний образ у чорній сукні міді з принтом ромашки від бренду Oscar De La Renta і таким самим ремінцем на талії. Вбрання вона поєднала із жовтими замшевими туфлями на шпильках.

Олена Зеленська і Джилл Байден / Фото: Associated Press

Вона зробила собі укладання з локонами і макіяж з ніжно-рожевою помадою. Вуха Джилл прикрасила елегантними сережками з великими діамантами, а шию – кулонами на золотих ланцюжках. На руках у неї були золоті браслети і годинник.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Олена постала на зустрічі у жовто-блакитному образі. На ній був гарний жовтий костюм від українського бренду Litkovskaya, який складався із жакету цікавого крою і спідниці довжини міді.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфіт перша леді доповнила блакитними замшевими туфлями-човниками на шпильках. До речі, дуже символічно, що Олена взула жовті туфлі, а Джилл блакитні.

Олена Зеленська і Джилл Байден / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Джилл Байден у травні цього року приїжджала з візитом до України. В Ужгороді вона зустрілася з Оленою Зеленською та українськими переселенцями.

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